Le français dans l’Ouest: au-delà des chiffres

Il y a quelques années, la SFM a présenté un bilan de toutes les activités qui ont eu lieu au cours de l’année dans la communauté francophone. «Il y en avait des milliers. Ce n’est pas exagéré de dire qu’il y a des choses qui se passent tous les jours dans la communauté.»

«Je pense qu’on a une communauté en santé, poursuit-il. Quand on regarde le nombre d’écoles francophones et d’immersion ou l’amélioration lente, mais graduelle de l’offre de services en santé et d’autres, on a une communauté qui a une vitalité importante.»

Dynamisme

Isabelle Laurin, directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), ressent elle aussi, malgré les chiffres de Statistique Canada, «un dynamisme quand même assez important» dans la francophonie albertaine.

«On le voit à travers les réseaux sociaux, des photos d’activités où il y a des centaines de personnes», se félicite-t-elle. «Autour des écoles aussi, hier et en début de semaine, il y avait les barbecues de la rentrée, alors c’est plusieurs personnes qui partagent ces photos-là et on voit le dynamisme qui existe.»

Elle explique qu’en Alberta, l’état du français ne se voit pas «à l’épicerie ou à la banque, mais dans des contextes sociaux, que ce soit des spectacles, des festivals, des clubs de lecture, des activités pour les jeunes, un rassemblement sportif».