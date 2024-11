Le four micro-ondes tue toutes les bactéries?

Les portions qui ne sont pas traversées par les micro-ondes ne seront donc pas réchauffées. La température s’y élèvera seulement au fur et à mesure que la chaleur se propagera depuis l’extérieur vers l’intérieur. Ce qui signifie qu’il faut cuire l’aliment à une puissance plus faible pendant plus longtemps, pour ne pas trop cuire l’extérieur.

De plus, si l’aliment est composé de plusieurs substances différentes, la chaleur ne se propagera pas de façon uniforme.

Finalement, on peut parfois observer une différence de 20°C entre différentes zones de l’aliment, expliquaient les chercheurs français. Les bactéries qui s’y trouvent peuvent alors survivre.

Cela peut être problématique pour cuire la viande, la volaille, le poisson et les œufs. L’agence américaine suggère d’ailleurs d’utiliser un thermomètre de cuisson et de mesurer la température à plusieurs endroits dans l’aliment avant de le consommer.

Le four est-il stérile?

Cela dit, ce n’est pas parce qu’un micro-ondes peut détruire les bactéries qu’il n’est pas nécessaire de bien le nettoyer. Certains micro-organismes peuvent en effet survivre dans des conditions extrêmes.