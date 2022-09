Le Festival Afro Jazz fait ses preuves à Milton

VIDÉO: Ange Lokemo, jeune étudiante francophone, partage ici son expérience du bénévolat au sein du festival. D’abord encouragée par sa mère, elle-même bénévole, l’appréhension des débuts, de l’étudiante, a laissé place à la curiosité.

Animation pour petits et grands

Les familles ont pu participer à des ateliers de danses africaines offerts par Alpha, percussionniste du groupe Apha Rhythm Roots, en collaboration avec Fumu Jamez, artiste et danseur professionnel.

Le public a assisté aux concerts et pu apprécier les intermèdes animés par le Disc Jockey SevenStyle. Un espace enfant était dédié aux loisirs créatifs en français. Les jeunes et leurs parents pouvaient fabriquer des tambourins traditionnels, des bijoux ethniques, et se faire maquiller et tatouer au Henné.

Musiques afro jazz éclectiques

Le public était invité à faire le tour du monde des sonorités afrocaraïbéennes et latines.

La manifestation s’est clôturée ce dimanche, avec un plateau d’artistes aux univers distincts. On comptait l’interprète afro soul Dieufaite Charles Aka Jahfaa; l’artiste reggae lyrique Célia Opéra, le groupe panafricain Kavango, le trio de percussionnistes d’Alpha Rhythm Roots et les chanteurs, danseurs, auteurs-compositeurs Fumu Jamez et Sage Matuzolele.