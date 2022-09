Le dernier Grisham: mort suspecte dans un cyclone

L’auteur aime truffer son récit de commentaires sur le monde de l’édition. Il signale que le public féminin représente 60% du lectorat littéraire. Il parle de leur «vie dissolue et tapageuse, à la manière d’Hemingway, Faulkner ou Fitzgerald».

Grisham écrit aussi qu’une femme a «un sourire charmant auquel aucun homme, tous âges confondus, ne saurait résister».

Réputation

Revenons à Nelson Kerr. Cet écrivain a la réputation d’être bizarre. Chose certaine, il sait mener des recherches méticuleuses et son prochain manuscrit risque d’être une bombe.

Quelqu’un semble avoir intérêt à ce que le nouveau livre de Kerr ne soit pas publié car l’ouvrage lève le voile sur un médicament secret qui agit sur les personnes atteintes de démence avancée.

En injectant cette pilule chez des résidents moribonds, on les maintient en vie pendant un ou deux ans de plus «pour continuer à toucher les chèques de la sécu». On parle alors de millions de dollars extorqués au gouvernement chaque année.