Condamnations injustes : John Grisham s’attaque à un système pourri

La quarantaine de romans de John Grisham, grand auteur de thriller contemporain, s’est vendue à plus de 100 millions d’exemplaires. Son tout dernier, The Guardians, ou Les oubliés en français, illustre comment «il est facile de condamner un innocent et quasiment impossible de le disculper ensuite».

Avec Les Oubliés, publié aux Éditions JC Lattès, on plonge dans un système où une justice lente est un déni de justice.

John Grisham en Floride

John Grisham décrit avec brio comment la prison est un cauchemar pour ceux qui la méritent et un combat de chaque jour pour ne pas perdre l’esprit dans le cas des innocents.

L’action se déroule principalement en Floride. Un jeune avocat est tué à coups de fusil alors qu’il travaille un soir dans son bureau. L’assassin ne laisse aucun indice. Il n’y a aucun témoin, aucun mobile.

Cela n’empêche pas la police de trouver un suspect dans la personne de Quincy Miller, un homme noir et ancien client du jeune avocat. Il est jugé et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Pendant 22 ans, il se morfond en prison et ne cesse de clamer son innocence.