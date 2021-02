Un univers où le loup mange le loup

Un mec se trouve au mauvais endroit au mauvais moment et se fait abattre dans une ruelle où on vend de la drogue. Rien de bien compliqué… à première vue.

Dans Incendie nocturne, le spécialiste américain du polar, Michael Connelly, fait de ce fait divers une étrange affaire non résolue depuis plusieurs années.

Harry Bosch et Renée Ballard

L’inspecteur à la retraite Harry Bosch et l’inspectrice Renée Ballard unissent leurs talents pour éclaircir ce qui devient plus qu’un simple crime.

S’il vaut mieux avoir recueilli tous les éléments de l’histoire, il arrive parfois que plus on en sait, plus on découvre des choses qui ne cadrent pas avec les données accumulées dans le livre du meurtre.

Le livre du meurtre se compose d’abord d’une chronologie dressée par les policiers qui ont mené l’enquête, puis des diverses pièces versées au dossier. À sa retraite, le mentor de Bosch a fait disparaître le livre du meurtre d’un jeune homme abattu dans une ruelle coupe-gorge de Los Angeles.