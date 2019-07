L’arnaque des écoles de droit

L’action se déroule principalement à Washington, dans une obscure école de droit appelée Foggy Bottom (fond brumeux). Mark, Todd et Zola abandonnent leurs études en catimini, changent de noms, créent un bureau de soi-disant avocats et trouvent des clients naïfs. Le trio est très malin. «On se cache en pleine lumière.»

Jeunes adultes en péril

John Grisham décrit une situation sans doute fictive mais qui frise la réalité, à savoir que des gens se présentent en cour sans avoir été admis au barreau, sans numéro d’enregistrement, sans assurance-clients. Mark et Todd mènent le bal, Zola suit timidement. Les deux jeunes hommes lui cachent souvent la vérité. «C’est ce qu’on fait tous dans le métier, non? Quand on ne sait pas, on ment.»

D’un rebondissement à l’autre, le célèbre romancier américain raconte avec brio l’histoire de trois jeunes adultes qui ont un passé ressemblant à un champ de ruines et un futur s’apparentant à un champ de mines.