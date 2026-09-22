Le country francophone explose sur Spotify

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Fred Dionne, artiste country francophone de l'année.
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Publié 22/09/2026 par l-express.ca

Le country francophone continue de gagner du terrain. Après Kristine St-Pierre au gala de la musique country de l’Ontario au printemps, c’est le Québécois Fred Dionne a été choisi Artiste francophone de l’année, présenté par Spotify, lors des récents Canadian Country Music Awards (CCMA) à Saskatoon.

Et selon la plateforme de diffusion de musique et de balados, ses nouvelles données «témoignent d’un engouement marqué pour le country francophone canadien».

Aux CCMA, Fred Dionne, Vince Lemire et Laurence St-Martin sont montés sur scène pour le «Francophone Showcase Mixer» de Spotify.

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Vince Lemire.
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Laurence St-Martin.

Au cours des cinq dernières années, les écoutes de country canadien sur Spotify ont augmenté de 72% à l’échelle mondiale. Du côté du country francophone canadien, la croissance atteint 176%, dont une hausse de 25% dans la dernière année seulement.

Le nombre d’auditeurs sur Spotify des artistes de la catégorie Artiste francophone de l’année a connu une croissance d’environ 150% pour Laurence St-Martin, 110% pour Fred Dionne, 80% pour Francis Degrandpré, 70% pour Gab Forest et 50% pour Vince Lemire.

Le phénomène dépasse les frontières du Québec. Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ontario, l’Alberta, le Québec et la Saskatchewan figurent parmi les provinces où le country francophone canadien connaît actuellement les plus fortes croissances.

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La Saskatchewan se démarque comme la province où le country canadien représente la plus grande part de l’écoute.

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Une publicité de Spotify à Toronto pour Francis Degrandpré.
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Gab Forest.

Et le country franco d’ici voyage: la Norvège, le Brésil, la France, l’Autriche et la Suisse comptent parmi les marchés internationaux où son écoute connaît une croissance rapide.

Spotify rapporte aussi que les redevances générées mondialement par la musique interprétée en français ont augmenté de 38% entre 2023 et 2025, tandis que les Canadiens ont découvert du contenu francophone plus de 720 millions de fois en 2025.

«Nous sommes fiers de contribuer à faire découvrir ces artistes à un nombre toujours plus grand d’auditeurs», commente Liz Phipps, responsable de la musique et des partenariats avec les artistes et maisons de disques chez Spotify Canada.

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Hommage à Dolly Parton au gala des prix de la musique country canadienne.

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