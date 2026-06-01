Kristine St-Pierre, artiste francophone country de l’année

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Kristine St-Pierre. Photo: kristinestpierre.com
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Publié 01/06/2026 par l-express.ca

C’est l’auteure-compositrice-interprète d’Ottawa Kristine St-Pierre qui a remporté dimanche, à Port Credit, le prix de l’Artiste francophone de l’année au gala de la musique country de l’Ontario.

Les cinq autres finalistes étaient Les Rats d’Swompe, Mitch Jean, Reney Ray, Sugar Crush et Vincent Bishop.

Kristine St-Pierre mélange folk, roots et country, avec des paroles en anglais et en français. Son quatrième album, Love & Vulnerability, est sorti en 2024.

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Kristine St-Pierre. Photo: Grant Martin

Elle prête sa voix à plusieurs causes qui lui tiennent à coeur, dont celle des femmes, avec notamment sa chanson Les femmes, entendue dans une commémoration du massacre de 1989 à l’école polytechnique de Montréal.

Elle a tourné à travers le Canada, ainsi que dans plusieurs pays dont le Kenya, le Nigéria, le Congo, l’Ukraine et plus récemment en Belgique et en France.

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Owen Riegling. Photo: Grant Martin

Owen Riegling a triomphé au gala de la Country Music Association de l’Ontario avec trois trophées: Simple de l’année, Artiste masculin de l’année et Choix du public.

Les artistes Sacha, Jessica Sevier et James Barker Band en ont reçu deux chacun. Pour la première fois, le jury n’a pas su briser l’égalité entre Jessica Servier et Tyler Lorette pour le prix de la Percée de l’année.

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James Barker. Photo: Grant Martin
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Sacha. Photo: Grant Martin
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Jessica Servier et Tyler Lorette. Photo: Grant Martin

Mentionnons aussi que le gala a honoré les stations de radio country CHKX (KX 94.7) de Hamilton, CFWC (HOT COUNTRY 93.9) de Brantford, et CKYY (Country 89) de Welland.

Le gala a proposé des spectacles de Owen Riegling, Sully Burrows, Olivia Mae Graham, Jessica Sevier, Elyse Saunders, School House, Tyler Lorette, Cory Marks, Les Rats d’Swompe, ainsi que le groupe maison des prix CMAOntario, The Western Swing Authority.

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