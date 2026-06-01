Kristine St-Pierre, artiste francophone country de l’année

C’est l’auteure-compositrice-interprète d’Ottawa Kristine St-Pierre qui a remporté dimanche, à Port Credit, le prix de l’Artiste francophone de l’année au gala de la musique country de l’Ontario.

Les cinq autres finalistes étaient Les Rats d’Swompe, Mitch Jean, Reney Ray, Sugar Crush et Vincent Bishop.

Kristine St-Pierre mélange folk, roots et country, avec des paroles en anglais et en français. Son quatrième album, Love & Vulnerability, est sorti en 2024.

Elle prête sa voix à plusieurs causes qui lui tiennent à coeur, dont celle des femmes, avec notamment sa chanson Les femmes, entendue dans une commémoration du massacre de 1989 à l’école polytechnique de Montréal.

Elle a tourné à travers le Canada, ainsi que dans plusieurs pays dont le Kenya, le Nigéria, le Congo, l’Ukraine et plus récemment en Belgique et en France.