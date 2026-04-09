Six francos en lice pour le prix Country de l’Ontario

country
Reney Ray et cinq autres artistes franco-ontariens sont en nomination au gala de la musique country.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 09/04/2026 par l-express.ca

Kristine St-Pierre, Les Rats d’Swompe, Mitch Jean, Reney Ray, Sugar Crush et Vincent Bishop sont en lice pour le prix Artiste ou groupe francophone de l’année en vue du 14e gala de la musique Country de l’Ontario le 31 mai à Mississauga.

Ce prix franco a été ajouté il y a quelques années par la Country Music Association of Ontario (CMAOntario), à la suggestion de Michel Bénac (Le Groupe Swing) qui était membre de son conseil d’administration. Il y a été remplacé par sa comparse à LaFab Musique / Voilà! Concerts, Tracy-Ann Gagnon.

country
Kristine St-Pierre.
country
Les Rats d’Swompe.
country
Mitch Jean.
country
Sugar Crush.
country
Vincent Bishop.

Kristine St-Pierre et Reney Ray, ainsi que Nicole Lefaive, sont membres de son comité consultatif francophone (qui n’est pas la même instance que le jury des prix).

Le chanteur et musicien Sully Burrows, de Parry Sound, est en nomination dans six catégories: artiste masculin de l’année, meilleurs simple, album, compositeur, vidéo, et le prix du public.

Publicité
country
Sully Burrows.

Olivia Mae Graham revient quatre fois dans la liste des nominations. Jessica Sevier, Owen Riegling, Sacha, James Barker Band et Robyn Ottolini trois fois chacun.

Le gala clôt le festival CMAOntario des 29, 30 et 31 mai.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur