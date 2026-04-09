Six francos en lice pour le prix Country de l’Ontario

Kristine St-Pierre, Les Rats d’Swompe, Mitch Jean, Reney Ray, Sugar Crush et Vincent Bishop sont en lice pour le prix Artiste ou groupe francophone de l’année en vue du 14e gala de la musique Country de l’Ontario le 31 mai à Mississauga.

Ce prix franco a été ajouté il y a quelques années par la Country Music Association of Ontario (CMAOntario), à la suggestion de Michel Bénac (Le Groupe Swing) qui était membre de son conseil d’administration. Il y a été remplacé par sa comparse à LaFab Musique / Voilà! Concerts, Tracy-Ann Gagnon.

Kristine St-Pierre et Reney Ray, ainsi que Nicole Lefaive, sont membres de son comité consultatif francophone (qui n’est pas la même instance que le jury des prix).

Le chanteur et musicien Sully Burrows, de Parry Sound, est en nomination dans six catégories: artiste masculin de l’année, meilleurs simple, album, compositeur, vidéo, et le prix du public.