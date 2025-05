Le cortisol est dangereux pour nous?

Le cortisol est aussi responsable de maintenir à un niveau constant la pression sanguine et la glycémie.

De plus, en situation de stress, la production de cortisol augmente, expliquaient en 2021 des chercheurs britanniques et américains dans un texte sur le stress et la santé.

Cette hormone agit alors pour favoriser la disponibilité du glucose et permettre au foie de libérer ses réserves d’énergie. Le cortisol contribue ainsi à la réaction de «lutte ou de fuite» (fight or flight) qui est déclenchée dans une telle situation. C’est pourquoi il est souvent appelé «l’hormone du stress».

Des variations normales et essentielles

Il est donc normal que le niveau de cortisol augmente et diminue. Et pas seulement à cause du stress, insistait le neurobiologiste Robert Dantzer dans un article publié en 2024. Le cortisol suit notamment un rythme circadien, c’est-à-dire que ses niveaux sont élevés le matin et plus bas le soir, mentionnaient aussi les chercheurs britanniques et américains.

En fait, les variations de cortisol sont essentielles. Une courbe de cortisol aplatie a été associée à la dépression, aux maladies cardio-vasculaires, à la fatigue et à l’obésité. En général, la présence de cortisol est bénéfique, car il aide notre corps à bien réagir en situation de stress.