Le coronavirus cousin du sida: une autre fausse nouvelle

D’autre part, le R0 calcule le taux d’infection dans une population «complètement susceptible», c’est-à-dire, dans le jargon de l’épidémiologie, en l’absence de toute mesure pour limiter la propagation — pas d’hospitalisation, pas d’hygiène, pas d’isolement.

Avec le 2019-nCoV, il y a des semaines qu’on n’en est plus là. À titre de comparaison, la rougeole a un R0 énorme, oscillant entre 12 et 18, mais tant qu’elle se heurte à une population largement vaccinée, le risque n’est pas le même.

Sans symptômes mais contagieux?

Jusqu’ici, la façon dont le virus s’est propagé suggère qu’une personne n’est pas contagieuse tant qu’elle n’a pas montré de symptômes de la maladie. Mais le problème serait plus complexe s’il s’avérait qu’une personne qui ne présente pas encore de symptômes puisse être déjà contagieuse.

Des médecins chinois l’ont suggéré en janvier, et c’est ce qu’a semblé confirmer une lettre signée par une quinzaine de médecins allemands, parue le 30 janvier dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Elle portait sur un groupe de quatre patients en Allemagne dont le premier, qui avait contaminé les autres, avait eu des réunions d’affaires avec une entrepreneure de Shanghai, les 20 et 21 janvier.

La femme, précisait-on, ne montrait aucun symptôme pendant son séjour en Allemagne, mais «était devenue malade pendant son vol de retour vers la Chine, où elle avait été testée positive au 2019-nCoV le 26 janvier».