Le Canada vieillit… Ce sera sa plus grande force en 2067

Le Canada franchira cette année le seuil d’une société «hyperâgée», avec au moins une personne sur cinq âgée de plus de 65 ans.

D’ici 2067, année où le Canada fêtera ses 200 ans, les personnes âgées représenteront une part bien plus importante de la population, tandis que la croissance de la tranche d’âge traditionnellement considérée comme «en âge de travailler» sera modeste.

Cette évolution est souvent présentée comme une crise imminente pour les soins de santé et les systèmes de retraite.

Il ne s’agit pas d’une crise. C’est la preuve que les Canadiens vivent plus longtemps et en meilleure santé, un exploit dont les générations précédentes n’auraient pu que rêver.

La véritable question n’est pas de savoir si le Canada a les moyens de vieillir. La question est de savoir si nous saurons saisir cette occasion pour faire du Canada le pays qui vieillit le mieux au monde.