Cynthia-Laure Etom s’est imprégnée de la sagesse des aînés

C’est l’artiste Cynthia-Laure Etom qui a représenté l’Ontario, avec son court-métrage Fragments de mémoire, à l’édition 2025 de la Course des régions, dont le thème cette année était les aînés. La finale de cette compétition nationale de cinéma s’est déroulée le 29 novembre à Magog, au Québec.

Récompensée d’une mention spéciale au prix Concordia, elle signe un documentaire qui balaye les stéréotypes et met en lumière trois aînés, porteurs de transmission et garants de notre mémoire collective.

Un premier court-métrage

Cynthia-Laure Etom est photographe, scénariste et réalisatrice originaire de France. Elle a toujours été passionnée par le fait de combiner image, son et musique pour raconter des histoires.

Arrivée à Toronto, «la ville de tous les possibles», les choses se sont accélérées, raconte-t-elle à l-express.ca. «Ici, les mains sont tendues pour aider. J’ai développé des contacts d’artistes, je suis entrée dans des associations. J’ai même eu ma première exposition physique à l’Université de l’Ontario français.»

Si elle connaissait le concours depuis 2020, elle n’osait pas se lancer. «Je ne pensais pas que j’avais le bagage suffisant. Mais cet été, on m’a reparlé du concours, j’ai échangé avec la directrice. Puis, quand j’étais à Paris avec mes proches, j’ai décidé de le faire.»