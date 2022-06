Le bilinguisme des cadres supérieurs dans la mire du commissaire

Michel Doucet aurait espéré que Raymond Théberge avance des solutions précises. «Le rapport annuel du commissaire devrait être l’occasion de faire le point sur l’état des lieux… Sur où on est rendu et où on devrait être, et non pas simplement de faire un constat de ce qui s’est passé dans la dernière année.»

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick

Par ailleurs, Raymond Théberge croit que l’exigence de bilinguisme devrait également valoir pour le poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.

«Je pense certainement qu’au Nouveau-Brunswick, la lieutenante ou le lieutenant-gouverneur doit être en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles dans la seule province qui est officiellement bilingue du Canada.»

La nomination de l’unilingue Brenda Murphy en 2019 a été fortement critiquée et a fait l’objet d’actions en justice.

En avril dernier, la Cour du Banc de la Reine de la province a statué que le processus ayant mené à cette nomination violait la Charte des droits et libertés. Le jugement a été porté en appel par le gouvernement fédéral.