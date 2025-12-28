Le 50e Bye Bye!

Une équipe de huit comédiens, quatre auteurs et autant de réalisateurs a été réunie autour du producteur Guillaume Lespérance pour offrir au public la 50e édition du Bye Bye, le soir du 31 décembre à Radio-Canada.

Ce «Super Bowl» de la télévision québécoise de fin d’année réunira à l’écran Anne Dorval, Antoine Bertrand, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Virginie Fortin, Patrick Emmanuel Abellard et Sinem Kara.

Simon-Olivier Fecteau ayant décidé d’arrêter après neuf ans passés à piloter l’émission, de nouveaux talents en réalisation, en scénarisation et en interprétation ont rejoint l’aventure entamée en 1968 (l’émission n’a pas été diffusée tous les ans).

Cette année, les auteurs n’ont pas chômé, l’actualité politique ayant été particulièrement mouvementée au pays, notamment au Québec.

Les francophones des autres régions du pays, plus ou moins déconnectés de l’actualité québécoise et des frasques de ses vedettes, ne comprennent pas toutes les références et les imitations, mais l’ensemble est généralement réussi.

En revanche, Donald Trump est toujours universellement spectaculaire.