L’argent n’a pas d’odeur, mais elle a une histoire

L’argent, tout le monde en veut. Enfin presque tout le monde. Certains croient qu’il suffirait d’en fabriquer plus afin d’enrayer la pauvreté. Fabriquer de l’argent? Mais on le fait depuis 2 600 ans. Crésus, le premier. Et n’était-il pas riche… comme Crésus?

Crésus était le dernier roi de Lydie, un royaume situé dans la Turquie d’aujourd’hui. On lui attribue en effet les premières frappes de monnaie. À moins que ce soit attribuable à son prédécesseur… ou encore à d’autres avant eux. Souvent, l’Histoire nous dit tout et son contraire.

Quoi qu’il en soit, l’argent (en pièces) a commencé à se répandre et à être échangé contre des marchandises, comme du bétail ou des céréales, en remplacement du troc traditionnel.

Platon et Aristote

Évidemment, les Grecs ne vont pas tarder à réfléchir à cette nouvelle façon de faire.

Le philosophe Platon y voit un symbole de cohésion dans la cité, pourvu que les commerçants fassent preuve de modération dans leurs désirs de gains. Son disciple Aristote dira que la monnaie est un objet social, utile pour satisfaire des besoins et non pour faire des profits. Ils étaient meilleurs philosophes que devins.