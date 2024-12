L’architecture biophilique arrive à Toronto: on touche du bois…

Les deux projets T3 (Timber, Transit, Technology) en cours en ce moment à Toronto sont précurseurs d’une approche plus en douceur des espaces dans lesquels nous travaillons, vivons et nous rencontrons. Il s’agit de l’architecture biophilique, particulièrement préoccupée d’intégrer la nature – notamment le bois – dans l’environnement urbain créé de la main de l’homme.

Du côté de Sterling Road

L’an dernier, les visiteurs du Museum of Contemporary Art (MOCA), rue Sterling, sentaient qu’il y avait quelque chose de différent sur le site de construction adjacent au musée. Les plus curieux ont remarqué sur les panneaux réclames du projet le mot timber, bien en valeur. Bois! C’était le bois qui faisait la différence!

Les Torontois sont familiers avec les structures d’acier gris érigées par les grues. Or, sur le site du projet T3 Sterling Road, c’était le caramel du bois qui prédominait; les charpentes d’acier remplacées par des poutres de bois d’oeuvre massif.

Ce que l’industrie de la construction appelle «bois massif» ou «bois de masse» est une nouvelle catégorie de produits composés de plusieurs panneaux de bois cloués ou collés ensemble. On entendra de plus en plus parler de CLT (Cross Laminated Timber) constitué de couches de bois collées perpendiculairement les unes aux autres, et de Glulam, fait de bois lamellé-collé.

Curieux MOCA

Les visiteurs de l’exposition courante du MOCA, Bring Your Curious (tenue jusqu’au 26 janvier), voudront pousser la curiosité en observant par les fenêtres les poutres du T3 noir faisant face aux immenses portes d’entrée de l’élégant musée.