Les immeubles avant-gardistes d’Uno Prii dans l’Annex

Un partenariat lucratif

Le 35 rue Walmer (avec entrée sur la rue Lowther), baptisé le Vincennes, est le fruit d’une collaboration qui allait durer plusieurs années entre Uno Prii et un de ses plus gros clients, le constructeur d’origine polonaise Harry Hiller, un charpentier de profession.

Construit en 1966, le Vincennes est un des plus purs exemples du style d’Uno Prii. Trouvant la maçonnerie trop contraignante, il lui préférait le béton que l’on peut mouler dans des formes originales. On remarque particulièrement les très grands balcons du cinquième étage qui permettaient de louer ces appartements plus cher que d’autres.

L’âge de l’espace et du flower power

Un peu plus loin au 44 rue Walmer, aussi construit par Hiller en 1969, on peut constater un autre élément récurrent de son style surtout visible au niveau de la fontaine. C’est l’influence et la prédominance de «l’âge de l’espace» dans la culture populaire comme ailleurs.

Dans les années 60, on envoie des hommes sur la lune. Des films comme 2001 l’Odyssée de l’espace prennent l’affiche en 1968 et des émissions de télévision comme Star Trek font leurs débuts en 1966.

Le 44 rue Walmer aussi appelé le Flower Building en référence à la culture du «flower power», a été rénové en 2001 et n’a malheureusement pas conservé tous ses éléments architecturaux d’origine. Ainsi, les motifs circulaires probablement en béton des garde-corps des balcons ont été remplacés par de simples panneaux vitrés.