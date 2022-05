L’appli belge Moonday veut connecter les professionnels de l’audiovisuel

Une appli qui s’exporte

L’application Moonday est lancée en août 2021. Malgré la pandémie, elle rassemble aujourd’hui plus de 6500 utilisateurs dans plus d’une centaine de pays. Comme elle dispose d’une base de données collaborative et internationale, chacun peut participer et y connecter ses réseaux sociaux.

Cette base de donnée est gérée par une intelligence artificielle, supervisée par l’équipe de Moonday.

On y trouve les information sur les partenariats culturels, les films, festivals, productions et distributions… Télécharger Moonday est gratuit, mais peut être complétée par un abonnement à l’outil de gestion de production (à partir de 12$/mois) ou à l’outil d’audits statistiques pour les festivals ou commissions (430$/an).

Moonday fait sa place dans le cinéma franco-canadien

C’est justement le travail avec les partenaires, festivals et commissions culturelles qui fait la différence pour Moonday. L’application, qui a développé ses partenariats dans le monde audiovisuel européen, débarque au Canada.

Maud Kornreich est à Toronto depuis mars dernier pour développer le marché francophone et anglophone canadien de l’application.