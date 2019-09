Langue française: il ne faut pas confondre couleur et couleurs

Les adjectifs et les noms de couleur composés

En règle générale, ces mots restent invariables. S’il s’agit de deux couleurs simples ou d’un nom composé, on met un trait d’union entre les deux mots: Des yeux gris-ver. Des gants feuille-morte.

Si l’on a affaire à un adjectif de couleur et à un nom utilisé comme couleur, il n’y a pas de trait d’union: Des yeux gris (de) perle. Ici, il faut sous-entendre «gris comme une perle» ou «d’un gris de perle».

Un nom composé de couleur s’écrit parfois avec le mot «et» comme dans les exemples suivants: Des manteaux noir et or. Des manteaux noirs et or.

Pourtant, il ne faut pas confondre ces deux phrases. La première veut dire que chaque manteau est à la fois noir et or. Dans la deuxième phrase, il y a des manteaux qui sont tout noirs et d’autres qui sont de couleur or.

Si l’adjectif de couleur est suivi d’un autre adjectif qui le modifie, il n’y a pas d’accord: Des cheveux châtain clair.