L’Agent 00 sexe… et autres francisations drôles de titres de films américains

C’est bien connu: les Français adorent la culture anglophone et adoptent ses mots, alors que les Québécois s’en distancient et cherchent à tout franciser.

Cela se reflète dans la mise en marché des films américains et britanniques en France et au Québec, qui nécessite deux équipes de doublage et des titres souvent très différents en Europe et au Canada français.

On francise tout…

Chez nous, on francise tout, avec des résultats plus ou moins heureux (Fiction pulpeuse, pour Pulp Fiction, vraiment? Réellement l’amour pour Love Actually?).

… ou rien

En France, on retient souvent le titre original en anglais, surtout quand il est court: Terminator (Terminateur ici), American Beauty (Beauté américaine), Toy Story (Histoire de jouets), Ocean’s Eleven (L’inconnu de Las Vegas), Batman Forever (Batman à jamais), Men In Black (Hommes en noir), etc.

Le comble

Il arrive même que les Français changent le titre original en anglais pour… un autre titre en anglais!