LaFrench lance sa 3e saison avec une soirée 100% rap français

LaFrench va inaugurer sa troisième saison, le samedi 4 octobre au Drake Underground de la rue Queen Ouest, avec une soirée entièrement dédiée au rap français.

Ce jeune phénomène culturel, qui connaît un franc succès, ambitionne de s’imposer durablement comme le mouvement culturel et communautaire de la jeunesse francophone torontoise.

La genèse d’un succès

À l’origine de cette aventure, on retrouve trois DJ français: DJ Curator, DJ SevenStyle et DJ Mendosa.

Après avoir mixé ensemble lors de plusieurs soirées – notamment celles du collectif Excuse My French, auquel appartiennent DJ Curator et DJ SevenStyle – l’idée de créer un événement 100% francophone s’est imposée naturellement.

«Je n’y croyais pas au début», confie DJ Curator à l-express.ca. Déconnecté de la scène française, il n’imaginait pas un tel engouement. L’idée qu’une soirée, proposant uniquement des musiques francophones, puisse prospérer dans une ville anglophone lui paraissait improbable.