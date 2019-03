L’AFO va «crier» à Queen’s Park

L'Express

Le 20 mars prochain, Journée internationale de la Francophonie, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) va organiser à Queen’s Park sa première «criée» du Manifeste franco-ontarien par le crieur public Daniel Richer.

Le Manifeste franco-ontarien est «une œuvre collective produite et écrite par un grand nombre d’artistes, auteurs et poètes», indique William Burton, qui l’a conçu avec Ethel Coté et Mireille Groleau.

L’initiative veut donner suite aux manifestations du 1er décembre contre les reculs infligés aux Franco-Ontariens par le gouvernement provincial. Le document est illustré par Marc Keelan-Bishop et est destiné à être lu «haut et fort».

«Ce Manifeste représente nos plus grandes aspirations. Il raconte nos combats, nos levées de boucliers, nos refus de disparaître.»

Le comédien Daniel Richer, d’Ottawa, est embauché depuis plusieurs années pour annoncer ou inaugurer divers festivals et rassemblements. Il fera sa criée de la version bilingue du Manifeste sur les marches de l’Assemblée législative de l’Ontario, à 9h30 le matin.

Guy Bourgouin, le député néo-démocrate de Mushkegowuk-Baie James, est l’hôte de l’activité, à laquelle participeront William Burton et le président de l’AFO, Carol Jolin.

«Cette criée vise à sensibiliser la population aux enjeux associés aux compressions du gouvernement provincial et à faire valoir la place des 744 000 francophones vivant en Ontario», explique l’AFO.

