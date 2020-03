L’AEFO maintient sa grève malgré les concessions du gouvernement

Le ministère de l’Éducation poursuivra son programme désormais facultatif, «qui offrira aux élèves de la souplesse et un plus grand choix de cours et leur permettra d’acquérir des compétences en littératie technologique».

«Les parents sont les mieux placés pour savoir comment leur enfant pourra s’adapter aux cours en ligne et continuer son apprentissage», estime le gouvernement. «Les parents des élèves qui entrent en 11e et 12e année pourront communiquer avec la conseillère ou le conseiller d’orientation de leur enfant afin de déterminer si l’apprentissage en ligne est approprié et avantageux pour leur enfant.»

«Le temps est venu de mettre définitivement un terme à ce conflit», de dire le ministre Lecce.