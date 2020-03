Enseignants franco-ontariens: prochain débrayage jeudi

La prochaine journée de débrayage provincial pour l’Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) aura lieu ce jeudi 5 mars.

Les 12 000 membres du personnel enseignant et suppléant dresseront 93 piquets de grève un peu partout en Ontario.

La 27e journée de négociation entre l’AEFO, le gouvernement et le Conseil des associations d’employeurs (CAE) représentant les 12 conseils scolaires francophones avait lieu le 28 février.

«La rencontre s’est terminée avec très peu de progrès», selon le président de l’AEFO Rémi Sabourin.

Sourde oreille

«L’offre du CAE n’était toujours pas suffisante pour protéger et améliorer les droits et acquis des membres du personnel enseignant et suppléant, ni pour protéger les conditions de travail essentielles à l’apprentissage des élèves.»