Échange pédagogique entre enseignants franco-ontariens et haïtiens

Nous estimons que 100 000 enfants haïtiens auront pu bénéficier du projet au courant de sa réalisation entre 2016-2021. Plusieurs communautés d’apprentissage auront été créées pour assurer le partage des connaissances auprès des écoles de la région de Cap-Haïtien, en plus de la mise en place de groupes WhatsApp dans le but de permettre aux enseignants d’ici et haïtiens de communiquer entre eux et maintenir les contacts et les échanges.

Par ailleurs nous sommes tous bénéficiaires de ce projet, autant les participants franco-ontariens que les Haïtiens, puisque le projet est essentiellement axé sur le principe de la réciprocité des échanges sur de nombreux plans pédagogiques et culturels.

Bululu Kabatakaka : le projet de Cap-Haïtien pourra également servir à établir des ponts de collaboration avec d’autres régions du pays, par exemple à Jacmel dans le secteur de la formation en agriculture, garant de l’économie durable en Haïti.

Compte tenu de la situation actuelle en Haïti, quelle est votre perception à la suite de votre récent séjour?

Bululu Kabatakaka : Il faut bien sûr être prudent, se tenir au courant de l’actualité de façon vigilante. Par exemple j’ai dû devancer ma date de retour à Toronto sachant qu’on annonçait des manifestations qui pouvaient risquer de bloquer certains déplacements locaux.

Notons qu’il est préférable de ne pas voyager seul en Haïti, soit d’organiser son séjour en étroite collaboration avec des partenaires locaux fiables.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant le projet de l’Institut d’enseignement et de leadership à Cap-Haïtien, consultez les sites: https://www.elicollaboration.org/ et le http://glocalperspectivebuilding.blogspot.com/