L’adolescence dure-t-elle jusqu’à 24 ans?

Le prétexte de cette commission était que les adolescents sont confrontés à des changements sociaux, économiques et culturels sans précédent, et qu’ils exigent désormais plus d’attention et d’action.

Dans cette publication, les chercheurs australiens proposaient que les individus de 10 à 24 ans soient à présent intégrés dans une définition élargie de l’adolescence.

Les rôles sociaux ont changé

Si ces chercheurs n’étaient pas les premiers à proposer une telle définition élargie, l’ampleur du travail a provoqué suffisamment de débats pour qu’en 2018, certains des auteurs publient The age of adolescence, un article d’opinion où ils reviennent sur les raisons justifiant à leurs yeux une nouvelle définition.

«L’adolescence englobe des éléments de croissance biologique et des transitions de rôles sociaux majeurs, qui ont tous deux changé au cours du siècle dernier.»

Autrement dit, les auteurs suggèrent d’élargir la portée du mot «adolescence».