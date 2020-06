Des jeunes qui développent leur sens civique

Depuis trois ans, la coopérative jeunesse Les enfants en action offre ses services à la population de Témiskaming Shores et des environs, notamment aux aînés: tondre le gazon, promener des chiens, ramasser les feuilles, jardiner…

Avant la CoViD-19, les jeunes de 13 et 14 ans pouvaient aussi garder des enfants et effectuer d’autres tâches à l’intérieur de la maison. «La crise sanitaire nous oblige à repenser notre stratégie», indique la chargée de projet Raphaëlle Falardeau.

Son plus beau projet

C’est elle qui gère la coopérative. «C’est le premier emploi que j’aime vraiment», dit-elle. «J’utilise mes qualités, mes compétences et ma formation. Je suis super énergique et ça prend ça pour organiser des jeunes qui sont eux-mêmes super énergiques. La présidente, Ashley Bélanger, et moi travaillons bien ensemble.»

Pour sa part, Ashley résume bien le sentiment partagé par les coopérants: «J’aime bien travailler à la coopérative. Ce projet me permet d’apprendre comment gérer ma propre entreprise, comment travailler et aider ma communauté et me permet de faire de nouveaux amis. Comme présidente de la coopérative, je suis heureuse de représenter mes amis.»

Compétence et confiance

Une autre coopérante, Gabrielle Boucher, exprime aussi sa satisfaction: «Ça m’a permis d’acquérir de l’expérience pour mes futures années dans le monde du travail et de développer une meilleure confiance en moi. Merci beaucoup à l’équipe. Je prévois continuer à participer tant que j’en aurai l’occasion!»