L’Adieu à Venise: quand le destin suit son propre dessein

Thierry Brunello, L’Adieu à Venise
Thierry Brunello, L’Adieu à Venise, roman, Paris, Éditions de la Martinière, 2026, 272 pages, 36,95 $.
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Publié 19/09/2026 par Paul-François Sylvestre

À Venise, on tient son panama en se régalant du panorama. Le romancier Thierry Brunello, lui, occulte les démons du passé et ausculte l’amour trouble de cette ville dans L’Adieu à Venise, ouvrage aussi poignant qu’énigmatique.

Le personnage principal est Angelo, débardeur le jour à Venise en 1938 et danseur la nuit dans un cabaret clandestin. Il est amoureux de Luca, un beau flic avec de «l’aplomb doublé d’une sensibilité déroutante». Le couple vit un amour interdit dans une Italie rongée par la montée du fascisme.

Fuir le fascisme

Le monde d’Angelo s’effondre le jour où son jeune frère revêt l’uniforme de la milice mussolinienne. L’exil devient la seule échappatoire: Angelo fuit en Amérique, où il devient cinéaste.

Trente ans plus tard, le film inspiré de sa jeunesse est sélectionné pour La Mostra. Angelo retrouve la cité de son enfance, figée dans la beauté et les silences. Mais le passé ressurgit et avec lui une vérité capable d’ébranler la paix fragile qu’il pensait acquise.

Je vous préviens que le passé et le présent s’entremêlent très facilement dans ce roman. Flashbacks et vécu actuel se croisent à qui mieux mieux. Le changement d’époque a souvent lieu sans préavis, ce qui est franchement déroutant.

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Souffrance en exil

Castor et Pollux est le nom du film autobiographique d’Angelo. Il s’agit plus qu’un film sur sa vie, surtout un film sur la vie. Une façon de résoudre la souffrance de la séparation et le martyr de l’exil.

«Castor et Pollux aurait dû conjurer la fatalité, mais celle-ci triomphait encore. Son film n’était rien d’autre qu’un drame, un témoignage brut sur les démons qui le hantaient toujours. […] Il fallait faire face à l’évidence: aucune œuvre artistique ne peut sauver son créateur. On ne guérit pas d’une douleur, on l’apprivoise.»

Passions brutes

Venise n’est pas uniquement romantique. La Sérénissime est aussi hôtesse de passions brutes, peu importe le sexe des partenaires.

«Baisers, luttes, caresses… à ce petit jeu, Luca finit par avoir le dessus ; il m’a plaqué sur le dos, les poignets maintenus contre les draps, mes jambes entravées par les siennes, mon sexe dur contre le sien. L’emprise de Luca: un étau de muscles et de sueur. Une geôle de plaisir.»

Angelo et Luca sont des finocchi, des tapettes, des pédés. Sous le régime fasciste de Mussolini, cette minorité cause, bien entendu, un grave préjudice à la morale publique et à l’intégrité de la race.

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Mal-être

Si un long chapitre illustre comment Luca traverse le fascisme, l’antisémitisme et l’homophobie de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs courts chapitres racontent à quel point le combat d’Angelo a duré trente ans.

Aux États-Unis, il est témoin d’une «désespérance d’homosexuels fuyant leur mal-être en s’abimant dans une débauche de sexe, d’alcool et de drogue».

Dans sa fuite en Amérique, une part de ténèbres l’a poursuivi et rongé comme un poison. Pour s’en défaire, il a réalisé Castor et Pollux, son propre enfant, son exorcisme à lui.

Au cinéma?

Sans dévoiler le dénouement de cette histoire, je vous signalerai que l’adieu n’est pas toujours une fin. Il peut parfois devenir une façon d’accepter que le passé possède sa propre vie.

Thierry Brunello est d’origine franco-italienne. L’Adieu à Venise est son premier roman. Porté par une écriture ardente, il livre un récit d’amour bouleversant, aux protagonistes troublants. J’espère que L’Adieu à Venise sera porté à l’écran.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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