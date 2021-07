Un quatrième laboratoire vivant au Canada, autour du lac Érié

Après l’Atlantique, l’Est des Prairies et le Québec, c’est au tour de l’Ontario d’être sur la liste des laboratoires vivants.

Cette initiative du ministère canadien de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire vise à réunir des agriculteurs, des scientifiques et d’autres partenaires pour élaborer, mettre à l’essai et échanger des pratiques et des technologies agricoles novatrices.

Le laboratoire vivant dans le Sud-Ouest de l’Ontario

Ce quatrième laboratoire vivant est situé dans les bassins hydrographiques du lac Érié et du lac Sainte-Claire, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, où environ 75% des terres sont utilisées à des fins agricoles.

Comme dans les autres lieux, l’Initiative des laboratoires vivants en Ontario visera notamment à s’ajuster aux aléas du climat, réduire la contamination de l’eau, améliorer la conservation des sols et de l’eau et enfin, à maximiser la capacité d’habitat et la biodiversité sur les paysages agricoles.

Partenariats avec de vrais agriculteurs

Mais qu’est-ce au juste qu’un laboratoire vivant? C’est le champ du producteur qui a décidé de collaborer avec Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) dans cette nouvelle initiative.