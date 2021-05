Une année «pas formidable» pour le sirop d’érable en Ontario

500 litres pour 1000 entailles

Chez le producteur, on note une perte comme chez la majorité des acériculteurs. «Avec 1 000 entailles, j’ai fait 500 litres. Pour moi, c’est beaucoup moins. Normalement, je fais de 700 à 900 litres de sirop d’érable», explique le président d’association.

Chez Ivan Garland de Garland Sugar Shack à Vars, on entend le même discours. «C’était une année difficile, très différente. Comme quantité, on a fini avec à peu près 25% de moins que l’an dernier», se console-t-il, sachant qu’il y en a qui ont connu de plus grandes pertes.

L’acériculteur s’attendait, à l’inverse, à récolter 25% de plus que sa production annuelle moyenne cette année, grâce aux améliorations qu’il a faites dans son système. Il raconte ainsi que le déficit est probablement moins grand avec ses 5 000 entailles à la tubulure en raison de ses nouvelles améliorations.

Température inadéquate

La saison du sirop d’érable a débuté dans les normalités, mais Fernand Séguin souligne qu’elle s’est terminée plus tôt qu’à l’habitude. «En temps normal, on va aller jusqu’à la deuxième semaine d’avril, ce qui ne s’est pas produit cette année et la température a joué beaucoup dans la production.»

Les nuits étaient beaucoup trop froides en début de saison, tandis qu’à la fin elles ne l’étaient pas assez.