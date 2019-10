Fleuron du «patrimoine sucré» québécois

Contrat pour l’armée

De 1934 à 1937, on passe de 8 à 35 employés, puis à 57 en 1940. C’est tout dire du succès de la famille beauceronne. Elle produit alors 250 000 douzaines de gâteaux et pâtisseries annuellement (la production du pain est abandonnée en 1941).

Durant la Seconde Guerre mondiale, J.A. Vachon et Fils obtient un contrat d’approvisionnement de l’armée canadienne. On retrouve les petits gâteaux de Vancouver à Halifax, et même en Europe. Ce contrat compte pour 30% des revenus.

En 1948, la pâtisserie entame sa 25e année d’existence et emploie alors plus de 250 personnes. Les ventes nettes de J.A. Vachon et Fils Ltée passent de 134 152 $ à 1 045 539 $ entre 1939 et 1950, année qui marque la naissance d’une nouvelle entité spécialisée dans la fabrication de confitures et de tartinades.

Nouveaux produits

Il existe près d’une centaine de variétés de gâteaux et tartelettes Vachon vers 1952.

Les années suivantes voient s’ajouter toute une série de produits destinés à la vente au détail en supermarché, tels que du beurre d’arachide, de la poudre de cacao, de la garniture pour tartes, du miel et même de la moutarde.