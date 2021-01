Des chiens détectent des maladies dans les plantes

Hésitations

«J’ai communiqué avec plusieurs gens de l’industrie et des agences gouvernementales, mais il y a tellement d’obstacles que le projet n’avance pas vite. Les compagnies hésitent à faire entrer des chiens dans leurs installations. Il nous faut un accès aux plantes et connaître les maladies possibles afin d’entraîner nos chiens.»

«On doit aussi obtenir des plantes infectées et d’autres en santé pour que les chiens puissent bien dépister la différence. Il serait alors possible de détecter une maladie avant même qu’elle soit visible sur la plante par l’œil humain. Il y aurait des bénéfices importants. Je sais que l’industrie du cannabis traverse une période tumultueuse et on va attendre. Il y a beaucoup de potentiel et c’est en quelque sorte un passe-temps pour nous.»

Ne cible que les plantes malades

Les probabilités statistiques sont actuellement utilisées par les gens de l’industrie pour déterminer les risques de maladie.

Cependant, il est difficile à vue d’œil de déterminer si toutes les plantes d’une chambre sont infectées ou non. Les gens peuvent détruire toute une récolte sans savoir si la totalité des plantes est affectée. Le chien pourrait indiquer lesquelles sont infectées; seulement celles-là auraient alors besoin d’être détruites.

Leur projet dans l’Ouest a été mentionné dans les médias et les producteurs étaient encouragés par les résultats. Reste à savoir quelle industrie pourra bénéficier de ces chiens. Bill Grimmer est bien connu dans la région de Shédiac comme agent de contrôle et d’entraînement des chiens. II apprécie les défis pour bien entraîner les animaux.