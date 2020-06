Le nez des chiens permet de déterrer notre histoire ancienne

Nouvelles tombes

Les fouilles de la nécropole, parce qu’elles mélangeaient des emplacements connus et d’autres, moins connus, ont permis de réaliser, avec quatre chiens, les premiers tests contrôlés. Les archéologues à quatre pattes ont trouvé quatre nouvelles tombes et identifié un cinquième site où pourrait se trouver un caveau alors inconnu.

Les résultats, publiés dans le Journal of Archaeological Method and Theory, montrent en tout cas la capacité des chiens à détecter de très petites quantités d’odeurs spécifiques à la décomposition humaine, dans des sépultures beaucoup plus anciennes que ce que les chercheurs soupçonnaient.

Sites amérindiens

Aux États-Unis, les chiens ont aussi collaboré à une variété de trouvailles de sites amérindiens, dont certains excavés par des pillards. Un dresseur de chiens du Tennessee, Paul Martin, s’en fait une spécialité depuis 20 ans.

En compagnie de John Sullivan, alors archéologue d’État à Winterville Mounds près de Greenville, il avait mis à jour des os humains, y compris l’omoplate d’un enfant, dans deux zones amérindiennes du Mississippi datant des environs de l’an 1450.

Deux archéologues du Centre archéologique du Sud-Est, au service des parcs nationaux des États-Unis, Mike Russo et Jeff Shanks, avaient également sondé 14 fois un site prometteur de la Floride avec des chiens, sans résultats.

Mais lorsqu’ils ont fait appel, en 2013, à Suzi Goodhope et à Shiraz, un berger belge malinois expérimenté en détection de cadavres, leur chance a tourné. Au sein d’un terrain plat et broussailleux, le chien s’est assis. Ils ont creusé, et ont trouvé un os d’orteil humain vieux de plus de 1300 ans.