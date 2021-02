Motoneigistes délinquants en Ontario : les droits de passage en péril

«Il peut y avoir des dénivelés, des amas de roches, de l’eau non gelée […]», explique le président de l’UPA. Sans compter les clôtures cachées, les souches d’arbres et les fossés.

La neige n’empêche pas l’agriculture

Pour les agriculteurs, le problème est tout autre. En effet, leurs champs, leurs cultures et les milieux naturels avoisinants peuvent être endommagés et avoir des répercussions économiques importantes.

Il est bon de savoir que les champs enneigés ne sont pas toujours des champs sans cultures. Souvent, les agriculteurs sèment par exemple du blé d’automne (ou blé d’hiver) ou encore du seigle d’automne après les cultures estivales autour du mois de septembre. Ces cultures se retrouvent donc sous la neige tout l’hiver jusqu’au printemps. La neige leur sert d’isolant.

L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) rappelle que «le passage des motoneiges hors-pistes compacte la neige, ce qui endommage les cultures, augmente la mortalité et nuit à la production durant la saison estivale.»

En effet, il suffit d’un seul passage de motoneige pour compacter la neige et ainsi rendre vulnérables les végétaux se trouvant sous celle-ci. Ces végétaux pourront subir des «brûlures» en gelant et ne repousseront pas au printemps. Le froid et la gelée peuvent se rendre jusqu’aux racines des plantes lorsque la neige est plus compactée.