Des affiches pour alerter qu’il y a de la boue sur la route: une première en Ontario

Nouveauté dans la municipalité de Russell, dans l’Est ontarien: les producteurs ont maintenant accès à des affiches de signalisation routière lors de travaux aux champs, pour avertir les automobilistes qu’il peut y avoir de la boue sur la chaussée.

L’initiative intervient après qu’une jeune femme ait subi un accident de la route à cause de la boue l’an dernier, dans la municipalité de la Nation, voisine de Russell.

À la suite d’un accident

«J’ai été approché par un employé de la municipalité de la Nation à la suite de l’accident, afin de voir si un moyen d’éviter ce genre de situation était possible», raconte Réjean Pommainville, directeur régional de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO).

La municipalité a toutefois été réticente à embarquer dans un projet d’affiches de signalisation. Réjean Pommainville s’est tourné vers la municipalité de Russell. Ça n’existait pas en Ontario, mais la municipalité a décidé d’embarquer dans le projet à la suite de sa présentation aux côtés de Michel Dignard, président et représentant de la Fédération de l’agriculture de Russell.

Jonathan Bourgon, directeur général d’infrastructure au sein de la municipalité de Russell, explique que d’ordinaire, «si quelqu’un ne nettoie pas son chemin, on commencerait par lui donner un avertissement et lui demander de remédier à la situation le plus rapidement possible».