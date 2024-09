La vie toujours à la base de l’écriture

Les rares œuvres masculines proviennent de saint Augustin, Albert Camus, Philippe Besson, Fernando Pessoa et François Blais.

Lorsque Claudia Larochelle a lu Environnement toxique de Kate Beaton, cela lui a donné un élan. Les livres lui ont souvent servi de refuges. Ils ont aussi pu «porter le renouveau».

À preuve cette longue citation tirée de L’événement d’Annie Ernaux: «Et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci: que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent l’écriture, c’est-à-dire quelque chose d’intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans le texte et la vie des autres.»