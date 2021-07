3e tome de La Vie avant tout, roman fourre-tout de Michel Langlois

Il fait souvent du remplissage, notamment lorsque Maxime raconte ses débuts en journalisme. On a droit à des petites capsules qui n’ont rien à voir avec le récit. Exemple : « en 1894, en Norvège, on vient de passer une loi interdisant le mariage à toute jeune fille qui ne sait pas tricoter, coudre et cuire du pain ».

Ou encore : il y a entre 100 000 et 150 000 cheveux sur notre tête et nous en perdons 45 à 60 par jour; le nombre d’abeilles dans un bon essaim est de 30 000; 560 livres de blé donnent 240 livres de farine; le nombre d’œufs d’une morue ordinaire est de 9 300 000. Autant de données complètement inutiles !

Michel Langlois aime les jeux de mots

Michel Langlois aime aussi truffer son récit de petits jeux de mots. Il signale que si nous utilisons mal le chiffre deux, nous nous retrouvons assis entre deux chaises à brûler la chandelle par les deux bouts, avec les deux pieds dans la même bottine.

Ce troisième tome de La Vie avant tout s’avère un fourre-tout assez boiteux. Il a cependant le mérite de démontrer comment « un village contient le monde entier avec ses bonheurs et malheurs. On y trouve, en fait de caractères humains, tout ce que le monde peut nous offrir. »

La dernière phrase du roman indique déjà une suite. Maxime dit : « Pour ma part, moi qui attends depuis si longtemps et si patiemment mon prochain grand reportage, je viens d’être affecté à la couverture d’un événement absolument incroyable… » Pas certain que je serai au rendez-vous.