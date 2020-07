Influence du milieu et de l’époque

Rencontres

L’auteur fait en sorte que son protagoniste rencontre toujours une personne qui le dirige vers un éventuel contrat de menuiserie. Roméo s’interroge néanmoins sur son destin. «Chacun, me dis-je, trace sa voie. Je dois, moi aussi, trouver la mienne. Je ne passerai pas le reste de mes jours à bûcher et construire des camps. Je suis capable de mieux, mais quoi?»

Roméo rencontre le fameux sculpteur Louis-Philippe Hébert qui remarque son doigté et qui ne tarde pas à lui confier des travaux mineurs, puis plus considérables comme l’ornementation du chœur de la cathédrale d’Ottawa.

Quand il s’installe dans un village pour travailler le plus souvent à l’ornementation d’une chapelle, Roméo découvre les mystères et les légendes de l’endroit et trouve cela sans doute agréable, mais il finit souvent par se sentir à l’étroit dans un bled trop reculé.

Nouvelle famille

À 39 ans, Roméo sent qu’il ne vit pas, qu’il piétine. «Que me réserve l’avenir? Je dois découvrir une manière de donner un sens à mon existence.» Après la mort de son épouse Gloria et de deux enfants dans un incendie, il rencontre une autre douce moitié et s’installe à Saint-Jean-Port-Joli.

Le bonheur d’une nouvelle famille et la sculpture de bas-reliefs vont donner un sens à son existence. Il en conclut que «nos vies sont ainsi faites. Nous subissons l’influence de l’endroit et de l’époque qui nous ont vus naître.»