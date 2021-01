Goûter chaque instant vécu à Saint-Jean-Port-Joli

Le bedeau sonne l’angélus du matin, le laitier distribue ses bouteilles, les vieilles dames se rendent à la messe, les hommes âgés se retrouvent au café du coin, les jours filent à Saint-Jean-Port-Joli. Et Michel Langlois décrit le quotidien de ce village dans son roman La Vie avant tout, tome 2, En pleine action.

Narrateur sculpteur

Le sculpteur Roméo Marion est le narrateur de l’intrigue qui se déroule entre 1905 et 1924. Lui et son épouse Béatrice sont propriétaires de l’Auberge du Joli-Port.

C’est plutôt elle qui dirige ce commerce florissant. Roméo décore le devant et l’intérieur de l’auberge en sculptant quelques scènes des fables de La Fontaine.

Personnages historiques

Artisan de grand talent, Marion décide de ciseler les principaux personnages de l’histoire des Canadiens français. Pour ce faire, il s’inspire des notes que lui envoie Benjamin Sulte (1841-1923), auteur du célèbre essai Histoire des Canadiens-français (1882). Sulte figure comme un des nombreux personnages historiques dans ce roman.

Les sculptures de Marion vont de Jacques Cartier à Louis-Joseph Papineau, en passant par Samuel de Champlain et Louis Hébert, Mgr de Laval, Frontenac, Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys, les Filles du Roi, Montcalm et Wolfe. Ils sont en montre dans un petit musée et chaque visiteur paie 25 sous pour les admirer.