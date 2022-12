La téléréalité: on adore ou on déteste

Je viens de finir de regarder Love is Blind sur Netflix, et ça m’a fait réfléchir sur la téléréalité.

La téléréalité est un genre télévisuel qui ne plaît pas à tout le monde. Soit vous aimez ce genre d’émissions, soit vous le détestez, il n’y a pas vraiment d’entre-deux.

La distribution est composée de personnes qui ne sont pas des acteurs professionnels. Rien n’est censé être préparé avant le tournage.

Personnellement, je ne regarde pas beaucoup d’émissions de téléréalité, contrairement à plusieurs de mes amis et connaissances. Cependant, j’en regarde de temps en temps ou si cela m’intéresse vraiment.

Téléréalité plutôt que télécélébrité

J’essaie de me tenir à l’écart de celles qui impliquent des célébrités, comme la plus populaire, Keeping Up With The Kardashians.