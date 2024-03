La science pour maintenir de bonnes relations avec la Chine?

En fait, chacun des deux pays est le plus gros partenaire de recherche de l’autre, et de loin.

La nouvelle route de la soie

Mais on sent un déplacement des forces. Comme le révélait le Nature Index de la revue du même nom en novembre dernier, le ratio de publications provenant de Chine et signées uniquement par des chercheurs chinois est passé de 72% en 2015 à 82% en 2022.

Une tendance similaire s’observe aux États-Unis.

Parallèlement, on voit apparaître des collaborations entre la Chine et de plus petits pays, notamment à travers l’initiative de la «nouvelle route de la soie»: les investissements chinois à l’étranger.

Ceux qui s’en inquiètent soulignent le lien étroit des dernières décennies entre une recherche scientifique dynamique et un secteur industriel tout aussi dynamique.