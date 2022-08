Les poissons de l’Arctique intéressent la Chine

Selon Daniel Pauly, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et créateur du projet de recherche Sea Around Us, l’État chinois a de grandes ambitions.

«J’ai l’impression que le gouvernement chinois accepte les règles du jeu du commerce international et cette attitude permet la signature d’accords. Mon interprétation des intentions de la Chine, c’est que cet État voudrait devenir une puissance mondiale.»

Des risques de surpêche dans l’Arctique

Cependant, la pêche industrielle s’accompagne de risques immenses pour l’environnement.

«Si la pêche industrielle est autorisée [en Arctique], les populations de poissons seront réduites et il y aura moins de variants, c’est-à-dire moins d’espèces et d’individus. Il y aura aussi moins de possibilités d’adaptation […] et tout sera rompu si on ne fait rien», déplore le professeur Pauly.

Il estime toutefois que tout n’est pas perdu puisqu’il est encore possible d’agir en mettant en place un cadre législatif fort pour la sauvegarde des stocks de poissons de l’Arctique.

– Articles de l’Arctique est une collaboration des cinq médias francophones des territoires: les journaux L’Aquilon, L’Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga.