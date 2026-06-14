La révolution impressionniste arrive à l’AGO

Les impressionnistes à l'AGO
Une activité peinture à l'AGO. Photos: AGO
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Publié 14/06/2026 par l-express.ca

L’exposition La révolution impressionniste: de Monet à Matisse, arrive cet été au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO).

Cinquante toiles d’exception comme Peupliers, effet rose et Nymphéas de Claude Monet, Le Port de Nice de Berthe Morisot, Roses et pivoines dans un vase de Renoir, Gerbes de blé de Van Gogh ou encore Nature morte, bouquet et comptoir de Matisse sont prêtées à Toronto par le musée d’art de Dallas.

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Berthe Morisot, Le Port de Nice.

L’exposition ouvre le mercredi 24 juin pour les membres de l’AGO. Les titulaires du laissez-passer annuel y auront accès dès le 1er juillet, et le grand public à partir du 7 juillet.

L’entrée est toujours gratuite pour les Ontariens de moins de 25 ans, les Autochtones, les membres et les abonnés. Des tarifs gratuits ou réduits sont offerts tout l’été aux jeunes visiteurs hors province grâce au laissez-passer Un Canada fort.

Importance historique

Ce mouvement artistique né en 1874 a révolutionné la peinture moderne, il se place en rupture avec l’art académique. Il propose des thèmes novateurs et avant-gardistes pour l’époque: scènes urbaines, paysages, nus ou intérieurs.

«Les impressionnistes ont bouleversé les conventions de l’art académique et ouvert la porte à l’abstraction. Leurs innovations ont influencé des générations d’artistes, de Gauguin et Van Gogh à Mondrian et Matisse», explique la Dre Nicole Myers, commissaire de l’exposition.

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Les impressionnistes à l'AGO
Claude Monet, Le Bassin aux nymphéas.

Un chemin dans le temps

L’exposition se parcours à travers cinq sections: de 1870 à 1920, retraçant les débuts du mouvement; la technique, les techniques et matériaux; la transformation du paysage impressionniste; une présentation à part des Nymphéas de Monet; et l’héritage vers des formes plus abstraites.

L’AGO a prévu pour l’occasion la mise en place d’une boutique dédiée (catalogue, objets dérivés…) et, dès le 26 juin, le Bistro lance un thé de l’après-midi inspiré de l’exposition à la Grange House.

Pour les plus jeunes (6-10 ans), un atelier Peindre ensemble: aquarelle au parc sera proposé. L’AGO annonce également cinq Summer Maker Days en juillet et août: des occasions de s’essayer à la peinture avec du matériel fourni par le musée.

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Le parc Grange où se tiendra l’activité Aquarelle au parc inspirée de l’exposition.

Une conférence What is Impressionism? est prévue le 12 septembre avec Stephan Jost, directeur et chef de la direction de l’AGO, et Caroline Shields, conservatrice de l’art européen à l’AGO.

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