La révolution impressionniste arrive à l’AGO

L’exposition La révolution impressionniste: de Monet à Matisse, arrive cet été au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO).

Cinquante toiles d’exception comme Peupliers, effet rose et Nymphéas de Claude Monet, Le Port de Nice de Berthe Morisot, Roses et pivoines dans un vase de Renoir, Gerbes de blé de Van Gogh ou encore Nature morte, bouquet et comptoir de Matisse sont prêtées à Toronto par le musée d’art de Dallas.

L’exposition ouvre le mercredi 24 juin pour les membres de l’AGO. Les titulaires du laissez-passer annuel y auront accès dès le 1er juillet, et le grand public à partir du 7 juillet.

L’entrée est toujours gratuite pour les Ontariens de moins de 25 ans, les Autochtones, les membres et les abonnés. Des tarifs gratuits ou réduits sont offerts tout l’été aux jeunes visiteurs hors province grâce au laissez-passer Un Canada fort.

Importance historique

Ce mouvement artistique né en 1874 a révolutionné la peinture moderne, il se place en rupture avec l’art académique. Il propose des thèmes novateurs et avant-gardistes pour l’époque: scènes urbaines, paysages, nus ou intérieurs.

«Les impressionnistes ont bouleversé les conventions de l’art académique et ouvert la porte à l’abstraction. Leurs innovations ont influencé des générations d’artistes, de Gauguin et Van Gogh à Mondrian et Matisse», explique la Dre Nicole Myers, commissaire de l’exposition.