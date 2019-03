Gabriel Racle

10 mars 2019 à 11h00 10 mars 2019 à 11h00

«La parole est d’argent, mais le silence est d’or.» Cet adage ou ce dicton ou ce proverbe tient une place de choix dans la très longue liste des proverbes de la langue française.

Mais il a la particularité de donner lieu à des interprétations différentes ou même contradictoires, ce qui habituellement ne peut se faire avec d’autres proverbes.

Dans le Talmud

Ce proverbe trouve son origine dans le Talmud. Le Talmud («étude») est l’un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique.

Ce n’est pas le seul emprunt à la langue hébraïque. On peut trouver sur Internet une liste de mots et de proverbes hébraïques, dont celui-ci: «Apprendre m’est plus précieux qu’une abondance d’or et d’argent.» (Le Talmud, Ve siècle.)

Interprétation classique

De manière classique, on comprend qu’il faut savoir se retenir de parler en certaines circonstances et plutôt garder le silence.

«Bavardage est écume sur l’eau, action est goutte d’or. Il est bon de parler, et meilleur de se taire. Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Qui ne sait se taire ne sait dire.» (linternaute.com)

Un autre proverbe va dans le même sens: «Trop parler nuit, trop gratter cuit.» On en donne cette interprétation: «On risque moins de se faire du tort en parlant peu qu’en parlant beaucoup.» Ou: «Il faut savoir maîtriser sa langue comme on se retient de se gratter.»

Silence de plomb



Une célèbre interprétation humoristique est bien connue: «Le silence est d’or et l’argent est rare.» (Anonyme)

Ou l’on peut se ranger derrière l’écrivain français Hervé Bazin (1911-1996), célèbre par ses nombreux romans, qui s’exprime ainsi dans son ouvrage Ce que je crois: «La parole est d’or, c’est le silence qui est de plomb.»

Un philosophe grec, Zénon d’Élée (vers -490-430), disait à ses disciples: «Souvenez-vous que la nature nous a donné deux oreilles et une seule langue, pour nous apprendre qu’il faut plus écouter que parler.»

Absence de parole



Il existe un site Internet intitulé Quand le silence parle plus que les mots, qui semble s’intéresser à ce qui semble bien être le sujet le plus important du célèbre diction: le silence qui est d’or.

Le silence est ainsi l’absence de parole, l’absence de mots; le fait de ne pas s’exprimer, de ne pas employer de langage articulé. Il s’agit de savoir si le silence a un sens ou non. S’il possède des significations, des explications cachées.

Le silence, comme absence de parole, veut-il dire quelque chose?

Sujets dangereux ou tabous



Le silence peut aussi servir à camoufler des sujets dont on ne veut pas parler à cause d’éventuelles conséquences.

Dans le domaine politique, on n’aborde pas les derniers vestiges du colonialisme britannique qui vaut au Canada un chef d’État à Londres au lieu d’un chef d’État canadien élu, doté de pouvoirs réels, à Ottawa. Le premier ministre perdrait une partie de son autonomie.

Dans le domaine privé, on évite dans une réunion familiale des sujets qui causeraient une dispute. Les dirigeants du catholicisme romain ne parlent pas des frères de Jésus clairement mentionnés par Matthieu comme étant Jacques, Joseph, Jude, Simon (Matthieu 13:55) et dont parlent également Marc, Luc et Paul.

Et le mot grec utilisé est celui d’αδελφός, frère. On a aussi inventé des fils de Joseph avant d’épouser Marie. Celle-ci, mère de famille comme tant d’autres, est bien réelle, sympathique et attrayante, mais n’entre pas dans le cadre fictif des responsables religieux.

Ce silence peut être justifié (famille) ou injustifié (politique, religion). Chacun connaît d’autres exemples.

Le rationel et le paraconscient



L’interprétation du silence varie en fonction des circonstances: la question posée ou la situation expliquée ou la solution suggérée, la personne à laquelle on s’adresse, la personne qui s’adresse et ses références et connaissances ou autres facteurs. Il est impossible de donner ici tous les exemples de tous les cas éventuels.

Ce qui est certain, que l’on procède par oral ou par écrit (lettre, courriel, texto), l’absence de réponse a un sens: c’est le deuxième plan du Dr Lozanov.

Le Dr G. Lozanov, psychologue et psychopédagogue bulgare (1926-2012), a en effet montré que toute forme de communication comprend deux niveaux ou deux plans: la logique, le rationnel, le conscient, le verbal; et l’émotionnel, le paraconscient, le non verbal.

Le silence parle

Il suffit d’interpréter. En général, ce n’est pas en faveur de la personne qui ne répond pas ou n’en parle pas en croyant ainsi se débarrasser d’une affaire embarrassante.

Bien des «émetteurs» du silence ignorent l’existence de ce deuxième plan, un mode de communication psychologique qui relève de la psychocommunication. Le silence est alors d’or, car il parle plus et mieux que des mots.

Partager cet article Facebook Twitter Courriel