La musique va chanter tout l’été

La première chanson, Going to NYC, dans un univers plus cool jazz, met la table pour cet opus. Ça rappelle les sons de John Coltrane, Dave Brubeck et Thelonious Monk: un univers où se côtoie, énergie, nostalgie et mélancolie.

Nous avons droit à de nombreux échanges entre le piano, le saxophone et la guitare, et chacun y va de merveilleux solos de temps à autre. L’album s’écoute du début jusqu’à la fin sans effort tellement la complicité des cinq musiciens est enivrante.

La pièce la plus forte est Frisson d’avril, un tango sur fond de mélancolie tout en douceur. Gypsy Funk sonne plus moderne et offre un groove des plus irrésistibles.

La pièce titre, Voyage intérieur, est exceptionnelle avec son univers profond, paisible et nostalgique. Dans le même créneau, Pleine lune se charge de terminer cet album tout en beauté.