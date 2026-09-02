La Molly Maid de Nita Prose est de retour

Un œuf dont chaque quadrilobe est incrusté de rubis, de perles, d’émeraudes et de diamants parmi les plus rares figure au cœur du roman La femme de chambre et le trésor caché, que signe Nita Prose, pseudonyme de l’autrice Nita Pronovost.

Je vous ai déjà présenté son premier roman intitulé La Femme de chambre et son héroïne Molly Maid, qui est maintenant responsable des femmes de chambre au Regency Grand.

Un grand hôtel de Toronto?

La ville de cet hôtel de grand luxe n’est jamais mentionnée mais semble être Toronto, selon certains critiques littéraires, puisque la romancière est canadienne.

Molly excelle dans son nouveau poste et s’apprête à épouser le pâtissier qui illumine sa vie. Une existence heureuse et paisible se profile à l’horizon… jusqu’au moment où une célèbre émission télévisée sur les antiquités s’intéresse à elle et à un remarquable objet, souvenir de sa grand-mère décédée.

Cet objet est l’œuf décrit ci-haut, rien de moins qu’un Fabergé évalué à au moins cinq millions de dollars. Lors de la mise aux enchères dans un salon du Regency Grand, cette antiquité ou trésor caché atteint dix millions… puis disparaît mystérieusement.