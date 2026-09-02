La Molly Maid de Nita Prose est de retour

Nita Prose, La femme de chambre et le trésor caché
Nita Prose, La femme de chambre et le trésor caché, roman traduit de l’anglais par Estelle Roudet, Paris, Éditions Kero, une marque de Calmann-Lévy, 2026, 430 pages, 28,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 02/09/2026 par Paul-François Sylvestre

Un œuf dont chaque quadrilobe est incrusté de rubis, de perles, d’émeraudes et de diamants parmi les plus rares figure au cœur du roman La femme de chambre et le trésor caché, que signe Nita Prose, pseudonyme de l’autrice Nita Pronovost.

Je vous ai déjà présenté son premier roman intitulé La Femme de chambre et son héroïne Molly Maid, qui est maintenant responsable des femmes de chambre au Regency Grand.

Un grand hôtel de Toronto?

La ville de cet hôtel de grand luxe n’est jamais mentionnée mais semble être Toronto, selon certains critiques littéraires, puisque la romancière est canadienne.

Molly excelle dans son nouveau poste et s’apprête à épouser le pâtissier qui illumine sa vie. Une existence heureuse et paisible se profile à l’horizon… jusqu’au moment où une célèbre émission télévisée sur les antiquités s’intéresse à elle et à un remarquable objet, souvenir de sa grand-mère décédée.

Cet objet est l’œuf décrit ci-haut, rien de moins qu’un Fabergé évalué à au moins cinq millions de dollars. Lors de la mise aux enchères dans un salon du Regency Grand, cette antiquité ou trésor caché atteint dix millions… puis disparaît mystérieusement.

Publicité

Femme de chambre recherchée

En un instant, Molly devient la coqueluche des médias et la meilleure publicité pour l’hôtel. Les chambres sont réservées des mois à l’avance… à condition que Molly soit la femme de chambre.

Parallèlement, la police déclenche une enquête hors du commun.

Les quelque 37 chapitres du roman alternent entre l’intrigue entourant le Fabergé de Molly et une série de longues lettres où sa grand-mère décrit sa famille, sa vie, ses amours. Les missives sont parsemées de remarques et recommandations, dont voici quelques exemples:

«Un des grands périls de la jeunesse, c’est la fausse assurance qui va avec.»

«Fais attention, car ce que tu hais au début, tu pourrais finir par l’aimer.»

Publicité

«Écoute quand c’est ton instinct qui parle.»

Soubresauts psychologiques

La prose de Nita Prose (jeu de mot facile) décrit en long et en large les multiples soubresauts psychologiques de Molly et de sa grand-mère. Ce qui est trop douloureux à garder en mémoire est parfois enfoui au plus profond. Ce n’est pas toujours évident si l’une ou l’autre parle au sens propre ou au sens figuré.

La romancière aime nous laisser croire que tout est exactement comme on l’imagine. «Jusqu’à ce que ça ne le soit plus.» Molly souhaite que sa vie redevienne normale, mais Nita Prose multiplie les embûches.

Est-ce que Molly va passer «du chiffon aux millions»? Ne comptez pas sur moi pour répondre à cette question.

Ce qui importe, ce sont les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, les leçons que nous tirons de nos erreurs. C’est ainsi que Molly donnera tort à tous ses détracteurs!

Publicité

Nita Prose

Nita Pronovost, 54 ans, a été rédactrice-en-chef chez Harper Collins Canada, puis chez Doubleday avant de superviser l’équipe éditoriale de Simon & Schuster Canada.

En 2022 Nita Prose publie son premier roman, The Maid, qui devient un best-seller. Tous ses livres paraissent en français aux Éditions Calmann-Lévy.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur