La méconnue chasse à l’ours

Bien moins connue que la chasse aux petits gibiers ou la chasse au chevreuil et à l’orignal, la chasse à l’ours noir vit un retour en force.

Après avoir été interdite pour la période printanière pendant des années, le ministère des Richesses naturelles ontarien a rouvert cette pratique en 2013, dans le cadre d’un projet-pilote.

L’idée était alors de mieux contrôler les populations d’ours ayant des comportements nuisibles dans les milieux urbains.

Assurer l’équilibre entre les espèces?

La chasse pour assurer l’équilibre entre les espèces n’a jamais été franchement soutenue par des données probantes. Mais la règle est tout de même demeurée depuis: du 1er mai au 15 juin, la chasse à ces gros ursidés est rentrée dans les pratiques et de plus en plus d’amateurs la pratiquent.

Pour Mathieu Lafleur, propriétaire de la boutique de chasse et pêche Pronature à Rockland, à l’Est d’Ottawa, cette chasse est parfois pratiquée par les chasseurs pour leurs bénéfices futurs lors de la chasse automnale à venir.