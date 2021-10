Respirer l’air du large à La Malbaie: ça fait du bien!

Voici quelques images de La Malbaie, la Plage de Baie-Saint-Paul, sous le chaud soleil surprenant de septembre, en compagnie de la pleine lune…

Lac Saint-Joseph

En revenant vers la ville de Québec, on a prolongé notre escapade par une pause à la Plage du Lac Saint-Joseph (une demi-heure de Québec).

Le Lac Saint-Joseph est l’un des plus beaux et le plus grand lac de la région de Québec. Un endroit de choix pour se divertir ou relaxer en plein air.

Beauport

Le lendemain, on conclut notre belle aventure par un déjeuner champêtre provenant du jardin de ma copine Claire.

Au menu, une savoureuse omelette garnie de légumes issus des terres de son petit domaine familial à Beauport.